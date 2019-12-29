В Италии вспыхнул скандал вокруг показа картины Рафаэля

Члены научного комитета галереи в полном составе ушли в отставку после решения выставить шедевр на выставке в Риме.

В Италии вспыхнул скандал вокруг показа знаменитой картины Рафаэля "Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси". Научный комитет флорентийской Галереи Уффици в полном составе ушел в отставку после решения выставить шедевр на выставке в Риме. Об этом пишут РИА Новости.

Члены научного комитета галереи высказались категорически против отправки шедевра в столицу. Эксперты напомнили о решении включить картину в список 24 произведений искусства, которые ни при каких обстоятельствах не должны покидать стены музея. Такое решение связано с современных состоянием шедевров.

Комитет узнал из СМИ, что картина уже находится в Риме. Специалисты заявили, что разрабатывали список несколько месяцев. "Решение пренебречь нашим мнением […] делает бесполезным само существование нашего комитета", - заключили члены совета.

Выставка, приуроченная к 500-летию со дня смерти Рафаэля, должна открыться 5 марта. Картины знаменитого художника можно будет посмотреть в римской галерее "Скудерие дель Квиринале", находящейся по соседству с дворцом президента Италии. Глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия выставки. Свои шедевры на показ передали многие музеи мира. При этом почти четверть картин находится в собрании Галереи Уффици.

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Фото: Википедия