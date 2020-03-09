В Италии прошли тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В ходе протестов погибли несколько человек.

На фоне вспышки коронавируса в Италии по тюрьмам прокатилась волна протестов, в которых погибли люди. Об этом сообщили в миланской газете Corriere della Sera.

Известно, что беспорядки прошли в 27 учреждениях. В них заключенные потребовали амнистии по случаю опасной эпидемии.

В ходе протестов погибли 6 человек, еще 18 получили ранения.

В данный момент в Италии зафиксировано 7 300 случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место по количеству погибших на число заболевших. От болезни в Италии скончались 366 человека.