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В Италии прошли тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

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В ходе протестов погибли несколько человек.

На фоне вспышки коронавируса в Италии по тюрьмам прокатилась волна протестов, в которых погибли люди. Об этом сообщили в миланской газете Corriere della Sera. 

Известно, что беспорядки прошли в 27 учреждениях. В них заключенные потребовали амнистии по случаю опасной эпидемии.

В ходе протестов погибли 6 человек, еще 18 получили ранения. 

В данный момент в Италии зафиксировано 7 300 случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место по количеству погибших на число заболевших. От болезни в Италии скончались 366 человека. 

Теги: италия, коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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