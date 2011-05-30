В Испании 3 тыс. детей пострадали от домогательств со стороны священников
Сегодня, 16:01
За последние восемь лет количество таких преступлений возросло в 90 раз.

Количество сексуальных преступлений в Испании против несовершеннолетних со стороны священников за последние восемь лет увеличилось в 90 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное расследование газеты Pais.

За последние восемь лет число задокументированных случаев насилия со стороны испанского католического духовенства возросло с 34 до 3081. Журналисты издания подготовили уже шестой профайл с историями пострадавших. В этот раз газета выдвигает обвинения в адрес 24 представителей католической среды.

В расследовании также содержится информация о таких же сексуальных домогательствах в других странах. В том числе, представлены досье пострадавших из Америки. Все сведения переданы в Ватикан и Испанскую епископскую конференцию. Представители церкви пока не комментировали произошедшее.

