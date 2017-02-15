В СМИ разнится число людей, которые могут быть под обломками конструкции.

В Испании обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди. Об этом рассказали местные представители пожарной службы. По данным экстренного ведомства, пострадала трехэтажная конструкция в муниципалитете Пеньискола (расположен в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсии).

Журналисты из издания El Mundo объяснили, что под завалами находится один человек. Портал elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами. Еще одного жителя дома спасатели обнаружили под завалами, но пока что не вытащили. Испанский телеканал 24 Horas заявил о двух заблокированных завалами.

Пожарная служба Кастельона в Twitter написала о том, на месте работают шесть пожарных расчетов, а также спасатели и кинологическая служба.

В Валенсии коммунисты вывесили плакат со Сталиным на здании мэрии.

Видео: Twitter/info288