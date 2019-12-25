Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что конфликтующие стороны продолжают диалог по теме.

В Испании надеются на решение разногласий по Финляндии и Швеции на саммите НАТО в Мадриде. Соответствующее заявление в рамках брифинга с местными журналистами сделал министр по иностранным делам Хосе Мануэль Альбарес. Чиновник рассчитывает, что стороны смогут урегулировать конфликт в рамках мероприятия.

Мы надеемся, что саммит в Мадриде станет моментом, когда, наконец, разногласия или любые сомнения, которые могут быть со стороны любого государства - члена НАТО в отношении Финляндии и Швеции, будут решены. Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании

Хосе Мануэль Альбарес заметил, что Финляндия и Швеция будут приглашены на евроатлантический ужин в качестве стран - членов ЕС. Министр напомнил, что до саммита в Мадриде остается еще несколько дней, поэтому между Финляндией, Швецией и Турцией активно ведется диалог. В Испании призывают принять во внимание все опасения безопасности от стран альянса. При этом сама Испания поддерживает вступление Финляндии и Швеции в военный блок.

В Испании ждут от саммита НАТО "ответа на угрозы", исходящие от России.

Фото и видео: YouTube / Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación