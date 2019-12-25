  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Исаакиевском соборе при закрытом музее продолжились богослужения
Сегодня, 14:45
112
IRINA_CHALKINA

В Исаакиевском соборе при закрытом музее продолжились богослужения

0 0

В Спасе на Крови также продолжаются богослужения, но, как и прежде, только по выходным.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в Исаакиевском соборе при закрытом музее продолжились богослужения.  Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-памятника.

Известно, что в Спасе на Крови наблюдается аналогичная ситуация. Отмечается, что в минувший понедельник, 23 марта, на службу вовсе никто не пришёл. В обычные дни численность прихожан составляет 5-10 человек. 

По состоянию на 26 марта в России насчитывается 840 человек.

Ранее мы сообщали о том, что на следующей неделе общественный транспорт Петербурга будет работать по графику воскресенья.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Коновалов Валентин
Сегодня 15:47

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ----  https://nnna.ru/alco
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии