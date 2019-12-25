В Спасе на Крови также продолжаются богослужения, но, как и прежде, только по выходным.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в Исаакиевском соборе при закрытом музее продолжились богослужения. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-памятника.

Известно, что в Спасе на Крови наблюдается аналогичная ситуация. Отмечается, что в минувший понедельник, 23 марта, на службу вовсе никто не пришёл. В обычные дни численность прихожан составляет 5-10 человек.

По состоянию на 26 марта в России насчитывается 840 человек.

Ранее мы сообщали о том, что на следующей неделе общественный транспорт Петербурга будет работать по графику воскресенья.

Фото:pixabay