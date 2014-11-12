В Иркутской области задержана банда, покушавшаяся на жизнь жителей Черемхово

СК РФ ведет уголовное дело по двум преступным эпизодам в регионе.

Следственный комитет по Иркутской области занимается уголовным делом, возбужденным в отношении группы лиц, осуществлявшей преступную деятельность на территории Черемхово. Речь идет о части 3 статьи 30, пунктах "а", "ж", "и" части 2 статьи 105, а также части 1 статьи 222 УК РФ. Подозреваемые обвиняются в двух криминальных эпизодах, связанных с хулиганским покушением на убийство, совершенное в отношении двух или более лиц, группой лиц, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В надзорном ведомстве указали, что в январе 2025 года в городе на почве сложившихся неприязненных отношений группа из местных жителей совершила нападение на оппонента. Злоумышленники нанесли ему удары металлическим кастетом и ножом по жизненно важным органам. В результате потерпевший был госпитализирован с множественными телесными повреждениями.

Противоправная деятельность выявлена оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД, сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области при поддержке ОМОН Росгваридии. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что в марте 2025 года эти же злоумышленники, преследуя цель совершить убийство, произвели выстрелы из имевшегося у них оружия в автомобиль марки "Нива Шевроле". В салоне транспортного средства находились трое мужчин, состоявших в конфликтных отношениях с фигурантами расследования. Специалисты из СК РФ установили, что двое участников преступной группы незаконно приобрели и хранили огнестрельное оружие.

Женщину застрелили во время конфликта на улице в Подольске.

Фото и видео: Telegram / Следком38