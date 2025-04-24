Женщину застрелили во время конфликта на улице в Подольске

Еще один человек сейчас госпитализирован с множественными переломами.

Из-за ночного шума в одном из дворов Подольска местный житель убил женщину. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов через социальные сети. Известно, что трагедия произошла на детской площадке, расположенной по улице Железнодорожной в микрорайоне Климовск. Злоумышленник подошел к компании, которая отдыхала в позднее время и сделал им замечание. В руке у мужчины был предмет, похожий на оружие, при помощи которого он выстрелил вверх. После этого между оппонентами началась потасовка, во время которой была ранена 37-летняя пострадавшая. Далее она скончалась на месте от полученных травм. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть, а также госпитализировали 58-летнего мужчину, который, предположительно, в нее стрелял. Позже оперативники выяснили, что огонь велся из самодельного огнестрельного оружия.

Следственный комитет Московской области добавил, что сейчас подозреваемый находится в больнице с множественными переломами после драки. надзорное ведомство изъяло с места преступления самодельное огнестрельное оружие, две гильзы и упаковку с патронами. Ведется уголовное дело об убийстве, решается вопрос о мере пресечения фигуранта. Государственное обвинение надеется отправить злоумышленника под стражу.

В ТГ-канале SHOT написали о том, что смертельный выстрел в девушку в Подольске мог сделать один из её друзей. У следователей нет стопроцентного доказательства того, что на курок нажал именно 57-летний подозреваемый, с которым у компании был конфликт. Выстрел прозвучал, когда оружие у него пытались отобрать сразу несколько человек, включая погибшую. В беседе со СМИ жена местного жителя объяснила, что утихомирить толпу под окнами ее супруг решил потому, что на следующий день у их дочери был экзамен, а отдыхающие мешали спать.

Задержанный Василий Петров характеризуется родственниками и знакомыми строго положительно, что называется "мухи не обидит". А огнестрел собрал якобы для самообороны. сообщение ТГ-канала SHOT

В Сосновоборске задержан подозреваемый в убийстве мужчины на улице Юности.

Фото и видео: МВД по Московской области, Telegram / ВЕСТИ, СМОТРИ