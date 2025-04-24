В Сосновоборске задержан подозреваемый в убийстве мужчины на улице Юности

Мужчина ранил ножом оппонента, после чего тот скончался.

На территории Сосновоборска российские правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Они пояснили, что ночью поступил сигнал о том, что на улице Юности у одной из торговых точек в ходе бытового конфликта один из оппонентов причинил второму телесные повреждения. В результате этого жертва скончалась. Погибшим оказался местный житель. Оперативники быстро установили личность злоумышленника. Речь идет о мужчине 1982 года рождения, который нанес смертельный удар ножом.

Между ним и злоумышленником, предположительно, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Теперь преступнику грозит маскимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В текущий момент решается вопрос об избрании фигуранту расследования меры пресечения.

В посёлке Поляны пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья в сторону детской площадки.

Фото и видео: МВД Медиа