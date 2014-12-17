  1. Главная
Сегодня, 13:58
В Иркутской области расследуется уголовное дело о незаконной рубке леса

Ущерб составил 10 млн рублей.

В Иркутской области расследуется уголовное дело о незаконной рубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным ведомства, с ноября 2023-го по май 2024 года два местных жителя добыли около 240 кубометров древесины хвойных пород, не имея на руках разрешительных документов. Они действовали на территории Усть-Удинского лесничества. Срубленный лес они  продавали местным жителям.

Также сообщается, что в начале ноября 2023-го они на этом же участке спилили 36 сосен. Суммарно злоумышленники заготовили почти 300 кубометров лесоматериалов. Ущерб составил 10 млн рублей.

Видео: ГУВД по Иркутской области

