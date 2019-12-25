Из обсерватора в Иркутской области сбежали 90 вахтовиков

У половины беглецов выявили коронавирус.

В Иркутской области из обсерватора в общежитии сбежали 90 вахтовиков.

Издание "Российская Газета" сообщает, что в ходе тестирования на коронавирус после выявления очага COVID-19 в общежитии поселка Маркова обнаружилась пропажа 90 вахтовиков. Выяснилось, что они сбежали на стройку и были найдены в тот же день.

При тестировании у половины из них выявлен коронавирус в бессимптомной форме. Беглецов вернули в обсерватор, который теперь круглосуточно охраняет полиция. Уточняется, что большинство строителей трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья.

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