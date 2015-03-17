По предварительной информации, в результате столкновения машин никто не пострадал.

В Иркутске на гололеде столкнулись восемь машин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 29 октября в микрорайоне Березовый. По предварительной информации, в результате столкновения машин никто не пострадал. Движение автобусов и большегрузов ограничили на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

В пресс-службе Иркутского УГМС сообщили, что в регионе испортилась погода. В области выпал мокрый снег. Также наблюдаются снежный накат и гололед на дорогах. Температура воздуха составит до -6 градусов. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Видео: Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38