Его задержали на территории села Нижние Ачалуки.

В Ингушетии полиция задержала наркокурьера, оборудовавшего тайник с мефедроном. Об этом сообщили в прес-службе МВД по Республике Ингушетия.

31-летний мужчина является уроженцем города Владимир. Его задержали на территории села Нижние Ачалуки. В ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 541,06 грамма мефедрона.

До задержания мужчина оборудовал в Махачкале схрон с "синтетикой". Об этом он сообщили в ходе допроса. Выехав на место, полицейские обнаружили в тайнике ещё более 1 кг вещества. Возбуждено два уголовных дела. Мужчину заключили под стражу.

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Видео: МВД МЕДИА