На текущий момент сообщается о семи раненых.

В Иерусалиме прогремели два взрыва. Сначала инцидент зафиксирован вблизи центральной автобусной станции. По информации от местных журналистов из издания The Jerusalem Post, утром 23 ноября также подорвался общественный транспорт. Поступают сведения о многих пострадавших. Медицинские службы уведомили общественность о минимум семи пациентах.

Вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве поблизости в автобусе. сообщение The Jerusalem Post

Во втором случае никто не пострадал. Согласно данным израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом, ранения получили семь человек. В настоящее время один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Причина взрывов устанавливается. Правоохранительные органы расследуют несколько версий, включая и террористический акт.

В полицейском участке в Таиланде произошел взрыв.

Фото и видео: Telegram / BAZA