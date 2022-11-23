В Иерусалиме прогремели два взрыва. Сначала инцидент зафиксирован вблизи центральной автобусной станции. По информации от местных журналистов из издания The Jerusalem Post, утром 23 ноября также подорвался общественный транспорт. Поступают сведения о многих пострадавших. Медицинские службы уведомили общественность о минимум семи пациентах.
Вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве поблизости в автобусе.
сообщение The Jerusalem Post
Во втором случае никто не пострадал. Согласно данным израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом, ранения получили семь человек. В настоящее время один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Причина взрывов устанавливается. Правоохранительные органы расследуют несколько версий, включая и террористический акт.
В полицейском участке в Таиланде произошел взрыв.
Фото и видео: Telegram / BAZA
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