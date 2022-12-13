В I квартале 2023 года в Ленобласти выросла рождаемость

Численный перевес оказался на стороне мальчиков – 1565, девочек родилось 1499.

В I квартале 2023 года в Ленобласти родилось 3 064 ребёнка (на 5,2% больше, чем в 2022 году), из них 30 двойняшек. Об этом сообщило Управление ЗАГС Ленинградской области.

Численный перевес оказался на стороне мальчиков – 1565, девочек родилось 1499.

Александр и Михаил разделяют первое место среди популярных мужских имен с начала года (в 2022 году был Артём, сейчас занимает вторую строчку популярных имен). Женское имя София сохраняет свою лидирующую позицию второй год подряд за аналогичный период.

Аркадий, Игнат, Валентина, Лилия – редкие имена – выбранные родителями в единичных случаях в Ленобласти за первые три месяца текущего года.

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