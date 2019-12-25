В ИТМО Хайпарк будут тестировать роботов

На площадке технодолины свыше 40 российских компаний будут проводить исследования.

В ИТМО Хайпарк специалисты изучать и тестировать роботов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Решение было принято на ПМЭФ-2024. Соглашение подписали научный центр и "Консорциум робототехники". Планируется внедрение технологий робототехники. На площадке технодолины свыше 40 российских компаний будут проводить исследования. Результаты работы будут внедряться в экосистему ИТМО.

Сегодня продолжается подготовка четырех инновационных научно-технических центров, включая технополис "Передовые цифровые и производственные технологии", "Невскую дельту", "Приморскую долину". Хайпарк будет главным центром внедрения инноваций в городе на Неве.

Ранее мы писали, что консорциум робототехники и систем интеллектуального управления будет создан в Петербурге.

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