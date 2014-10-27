В храме в Рыбацком обнаружили человеческие кости

Рабочие сделали страшную находку на территории Храма в Рыбацком.

20 сентября около шести часов вечера в храме Рождества Пресвятой Богородицы нашли человеческие останки. Находку совершили строители, которые работали на территории прихода. Они извлекли из земли около 300 человеческих костей. Специалисты предполагают, что было обнаружено старое забытое кладбище. Период захоронения останков в настоящее время неизвестен.

Напомним, что двухэтажная каменная церковь в Рыбацком была построена в 1744 году на денежные средства прихожан. Здание перестраивалось в 1900-1901 годах, а в 1930х храм закрыли. Сейчас идет реконструкция помещений.