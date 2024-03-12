  1. Главная
Сегодня, 7:45
В Химках полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

На каждого правонарушителя наложен штраф.

В Химках полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, нелегальные мигранты проживали в одном из частных домов в деревне Исаково и общежитии в микрорайоне Сходня. На 39 граждан из стран ближнего зарубежья составлены административные протоколы. На каждого правонарушителя наложен штраф. Кроме того, трое мигрантов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополье выявили преступное сообщество, незаконно легализовавшее не менее 380 иностранцев.

Видео: Полиция Подмосковья

Теги: нарушение миграционного законодательства, полиция, химки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

