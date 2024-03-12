В Химках полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным следствия, нелегальные мигранты проживали в одном из частных домов в деревне Исаково и общежитии в микрорайоне Сходня. На 39 граждан из стран ближнего зарубежья составлены административные протоколы. На каждого правонарушителя наложен штраф. Кроме того, трое мигрантов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.
Ранее мы сообщали, что в Ставрополье выявили преступное сообщество, незаконно легализовавшее не менее 380 иностранцев.
Видео: Полиция Подмосковья
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все