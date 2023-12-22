В Химках ликвидировали деятельность нарколаборатории в дачном доме

Задержанный действовал по указанию куратора.

В Химках сотрудники полиции ликвидировали деятельность нарколаборатории в дачном доме. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, за изготовление запрещенных веществ отвечал 21-летний житель Москвы. Он действовал по указанию куратора, переехав в арендованный для него дом в одном из СНТ в Химках, где производил "синтетику" для ее последующего сбыта.

В ходе обысков оперативники изъяли канистры с различными жидкостями, стеклянные колбы, химический реактор, магнитный перемешиватель, а также электронные весы и контейнер с веществом. Внутри одной из канистр находился мефедрон массой около 500 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА