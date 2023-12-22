Задержанный подросток заявил, что дрифт устроил не он, а его приятель.

В Башкортостане привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт на оживленной улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

По данным следствия, в ходе мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, на котором неизвестный водитель ВАЗа, устроил в Уфе дрифт, подвергая опасности окружающих. Инцидент произошел на улице Ленина. Инспекторы ДПС выяснили номер машины и остановили ее.

За рулем легковушки находился 17-летний подросток, у которого не было водительского удостоверения. Также сообщается, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. Несовершеннолетний заявил, что дрифт устроил не он, а его приятель. Полицейские составили в отношении обоих молодых людей административные материалы.

Ранее мы сообщали, что в Подольске задержали подозреваемого в кражах денег из вендинговых аппаратов.

Видео: МВД по Республике Башкортостан