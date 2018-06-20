Турист из Петербурга сорвался с горы в Хибинах

Мужчина отправился в поход с группой.

Альпинист из Петербурга пострадал во время восхождения на гору Тахтарвумчорр в Хибинах. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

36-летний мужчина отправился в поход с группой и травмировался во время покорения горного массива. Известно, что у него перелом пальца и рана на лице. Туриста доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Медики оказали ему помощь. Подробности инцидента неизвестны.

Сейчас пострадавший находится на турбазе в горном массиве в микрорайоне Кукисвумчорр — это горный массив на Кольском полуострове.

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