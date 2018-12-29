Промышленный альпинист сорвался с крыши торгового центра "Пик"

Полиция разбирается в обстоятельствах травмирования промышленного альпиниста в центре Петербурга. Мужчина сорвался с крыши городского торгово-развлекательного комплекса "Пик". Об этом пишут местные СМИ.
Инцидент произошел в ночь на 15 января. В 4:58 утра в полицию Адмиралтейского района обратился охранник ТРК и сообщил о происшествии. Он рассказал, что промышленный альпинист рухнул во время уборки снега с крыши здания. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Подробности инцидента выясняются.
Ранее мы писали, что в Ульянке подросток погиб после падения с 9-го этажа.
Фото: visit-petersburg.ru
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