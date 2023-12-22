В ТРК "ПИК" на Сенной площади откроется "Территория здоровья"

В Петербурге пройдет акция "Территория здоровья". Об этом сообщили в tg-канале "ГЦМП СПб".
Бесплатно проверить здоровье можно в ТРК "ПИК" на Сенной площади. Акция пройдет 10 апреля. Все желающие смогут получить консультацию врачей-специалистов и пройти диагностику. Петербуржцы смогут измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови. Кроме того, горожане имеют возможность определить степень насыщения крови кислородом,
определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.
Врачи помогут оценить основные параметры состава тела: количество жировой ткани и мышечной
массы, распределение жидкости в организме, метаболические показатели здоровья. В рамках осмотра можно измерить пиковую скорость выдоха и степень сужения бронхов.
"Территория здоровья" будет работать с 11 до 15 часов.
Ранее мы писали, что врачи Педиатрического университета спасают девятимесячного ребёнка, который проглотил игрушку.
Фото: Telegram / ГЦМП СПб
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