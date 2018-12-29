В Ульянке подросток погиб после падения с 9-го этажа

Перед этим парень рассказывал своим друзьям, что переживает из-за ссоры с девушкой.

Ночью 13 января во дворе дома 26/3 по улице Стойкости был обнаружен труп 16-летнего юноши. Парень упал с общего балкона 9-го этажа 13-этажного здания. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

О трагедии рассказал приятель погибшего, у которого парень находился в гостях.

Также в гостях находились двое 16-летних парней, десятиклассник и первокурсник экономического колледжа. Подростки рассказали, что погибший приятель жаловался им на то, что поссорился со своей девушкой.

По данному факту проводится проверка.

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