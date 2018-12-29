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В Мурино насильник избил женщину
Сегодня, 14:22
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TretyakovaS

В Мурино насильник избил женщину

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По словам дочери пострадавшей, с собой у мужчины была дубинка.

27-летняя петербурженка ищет свидетелей нападения на свою маму , которое произошло на КАД в районе Мурино Ленобласти. Неизвестный избил женщину и пытался ее изнасиловать.

По словам молодой петербурженки, сообщившей о происшествии в соцсетях, все произошло 13  января в районе гаражей у КАД, ближе к Мурино.

"Молодой человек лет 26. Одет в штаны хаки (военного окраса) куртка дутая, синяя, ботинки как армейские высокие на шнуровке, была медицинская повязка (как при гриппе) на лице. Рост примерно 170. С собой дубинка" - написала молодая женщина. 

 Женщина ищет свидетелей происшествия. 

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Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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