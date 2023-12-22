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В ТРК "ПИК" пройдет акция "Территория здоровья"
Сегодня, 11:13
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В ТРК "ПИК" пройдет акция "Территория здоровья"

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Все желающие смогут получить бесплатно консультацию врачей-специалистов и пройти диагностику.

В Петербурге пройдет акция "Территория здоровья", посвященная всемирному Дню без табака. Каждый желающий сможет бесплатно проверить состояние здоровья. Об этом сообщили в tg-канале Городского центра медицин

Акция пройдет 30 мая с 11 до 15 часов в ТРК "ПИК" на улице Ефимова, 2. Все желающие смогут получить бесплатно консультацию врачей-специалистов и пройти диагностику. Здесь можно будет измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови, пройти пульсоксиметрию, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Кроме того, все участники акции узнают много нового о параметрах своего тела. С помощью специальных приборов специалисты измерят  количество жировой ткани и мышечной массы, распределение жидкости в организме, оценят метаболические показатели здоровья.

Для посетителей будут организованы рецепционные пространства и зоны, оборудованные тренажёрами, макетами и диагностическими приборами. 

Пресс-служба ГЦМП

Ранее мы писали, что петербурженка попала в реанимацию после принятия солнечных ванн.

Фото: Telegram / ГЦМП

 

Теги: акция, территория здоровья, трк пик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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