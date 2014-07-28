Злоумышленники оформляли дебетовые банковские карты через эти паспорта.

В Хакасии задержали подозреваемых в подделке паспортов иностранных граждан и неправомерном обороте средств платежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция задержала четырех жителей Омской области. Предварительно установлено, что один из них доставил в регион соучастников и обеспечил их поддельными паспортами одного из государств Центральной Азии. Злоумышленники оформляли дебетовые банковские карты через эти паспорта.

При осмотре автомобиля предполагаемого организатора правоохранители обнаружили более 50 паспортов иностранных граждан на разные имена с фотографиями фигурантов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области пресекли незаконную добычу янтаря.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА