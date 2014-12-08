В отношении задержанных составлены административные протоколы.

В Калининградской области пресекли незаконную добычу янтаря. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в районе поселка Отрадное в 400 метрах от берега было замечено моторное судно, в котором находились двое мужчин. Они занимались незаконной добычей янтаря с помощью водолазного снаряжения и вспомогательного оборудования.

Сотрудники полиции изъяли у них около 7 кг янтаря-сырца. Задержанных доставили в полицию. В отношении мужчин составлены административные протоколы.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА