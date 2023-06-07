Совокупный объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 480 тысяч киловатт-часов.

В Ростовской области пресекли незаконное подключение к электросетям для майнинга криптовалют. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, полицейские обнаружили майнинговую ферму в гаражном комплексе города Батайска. Оттуда изъяли 13 установок, обеспечивающих добычу криптовалюты. Совокупный объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 480 тысяч киловатт-часов.

Отмечается, что из-за нелегальной деятельности в некоторых домах наблюдалось снижение напряжения и выход из строя бытовой техники. Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА