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В Хакасии уличили владельца гостиницы в нарушении миграционного законодательства

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Ему назначены штрафы в размере 400-500 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина.

В Хакасии уличили владельца гостиницы в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Сотрудники полиции установили, что владелец гостиницы в городе Саяногорске нарушил миграционное законодательство. При проверке установлено, что в правоохранительные органы не была передана информация об убытии 13 иностранных граждан с объекта по предоставлению гостиничных услуг. В отношении владельца гостиницы составлены административные протоколы. Ему назначены штрафы в размере 400-500 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали пятерых местных жителей за вымогательство и грабеж.

Видео: МВД по Республике Хакасия

Теги: гостиница, нарушение миграционного законодательства, полиция, хакасия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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