Ему назначены штрафы в размере 400-500 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина.

В Хакасии уличили владельца гостиницы в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Сотрудники полиции установили, что владелец гостиницы в городе Саяногорске нарушил миграционное законодательство. При проверке установлено, что в правоохранительные органы не была передана информация об убытии 13 иностранных граждан с объекта по предоставлению гостиничных услуг. В отношении владельца гостиницы составлены административные протоколы. Ему назначены штрафы в размере 400-500 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали пятерых местных жителей за вымогательство и грабеж.

Видео: МВД по Республике Хакасия