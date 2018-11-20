В Хабаровском крае 27 вагонов сошли с рельсов

Люди при аварии не пострадали.

Сегодня утром, 6 февраля, в Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем.

ЧП произошло в начале 8го утра по местному времени. На жд дороге на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук 27 вагонов с углем сошли с рельсов. Всего в составе было 54 вагона. Пострадавших и погибших нет. На месте ЧП работают сотрудники РЖД, спасатели. Движение на данном участке затруднено, без задержек движутся только пассажирские поезда.

Накануне Piter.TV сообщал и публиковал видео из Канады, где из-за сошедшего с рельсов и упавшего в реку товарного поезда погибли 3 человека.

Фото: ВК