В Хабаровске при крушении вертолета МИ-8 погибли 6 человек. Последние новости.

В сети появилось видео с места происшествия.

Сегодня утром, 11 апреля, в Хабаровске потерпел крушение вертолет МИ-8 с бортовым номером 24640 АК "Восток".

Вертолет авиакомпании "Восток" упал на один из пустырей Хабаровска в 11 часов 30 минут (4.30 по мск.). После крушения вертолет загорелся. Обломки раскидало в радиусе 2 километров от места падения. На борту вертолета находились 6 человек, все они погибли. Очевидцы сообщают, что в момент крушения в небе над городом была очень плохая видимость из-за тумана. Метеорологи сообщили, что был сильный снег с дождем. По всей вероятности, вертолет задел одну из матч антенного поля.

На данный момент пожар потушили, поисковая операция в зоне крушения закончена. Найдены тела погибших и оба бортовых самописца. Следственные органы по факту крушения МИ-8 возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Рассматриваются три вероятные причины трагедии: техническая неисправность, погодные условия, ошибки пилотирования.

Опубликован список погибших:

1. Штанько Алексей Владимирович, проверяющий, 1976 г.р

2. Макаров Дмитрий Николаевич, командир экипажа, 1973 г.р.

3. Ермаков Антон Анатольевич, командир экипажа, 1979 г.р.

4. Посохов Виктор Федорович, командир экипажа, 1968 г.р.

5. Борода Юрий Николаевич, бортмеханик, 1963 г.р.

6. Ульянов Игорь Владимирович, второй пилот, 1985 г.р.

Известно, что вертолет выполнял учебно - тренировочный полет.

Видео: Telegram