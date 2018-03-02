В Хабаровске отчим 4 года насиловал малолетнюю падчерицу

Появились подробности уголовного дела.

В Хабаровске закончился суд над мужчиной, который 4 года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу.

Мужчина с 2013 года по 2017 год насиловал малолетнюю дочь своей сожительнице. Отчим запугал ребенка, и та ни о чем не рассказывала. Мать девочки случайно застала с поличным сожителя и тут же заявила в полицию.

Суд признал 43-летнего жителя Хабаровска виновным в изнасиловании и развращении ребенка не достигшего 14-летнего возраста. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того ему назначено принудительное лечение у врача психиатра в амбулаторных условиях.

К слову сказать, педофил - насильник не признал свою вину и на суде все отрицал. По его словам, девочка его оговорила из-за строгого воспитания.