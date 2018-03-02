В Хабаровске неадекватный мужчина ворвался на концерт к Бузовой и угрожал расправой

В сети появилось видео задержания неадекватного мужчины.

Накануне, 1 марта, неадекватный мужчина пытался прорваться в концертный зал, где проходило выступление Ольги Бузовой.

Мужчина, который был в неадекватном состоянии, пытался без билета прорваться в зрительный зал. Его не пустили. Неадекват начал кричать и угрожал всех расстрелять. Охранники скрутили буйного мужчину и передали правоохранителям. Не исключено, что агрессивный мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не осознавал полностью своих действий.

Является ли этот мужчина рьяным поклонником скандальной Бузовой или, наоборот, настолько ненавидит творчество певицы, что захотел расправиться с ней и ее поклонниками, неизвестно.

Видео: Instagram/criminal_khv