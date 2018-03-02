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В Хабаровске неадекватный мужчина ворвался на концерт к Бузовой и угрожал расправой

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В сети появилось видео задержания неадекватного мужчины.

Накануне, 1 марта, неадекватный мужчина пытался прорваться в концертный зал, где проходило выступление Ольги Бузовой.

Мужчина, который был в неадекватном состоянии, пытался без билета прорваться в зрительный зал. Его не пустили. Неадекват начал кричать и угрожал всех расстрелять. Охранники скрутили буйного мужчину и передали правоохранителям. Не исключено, что агрессивный мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не осознавал полностью своих действий.

Является ли этот мужчина рьяным поклонником скандальной Бузовой или, наоборот, настолько ненавидит творчество певицы, что захотел расправиться с ней и ее поклонниками, неизвестно.

Видео: Instagram/criminal_khv

Теги: новости регионов , ольга бузова , покушение на бузову , происшествия россия , хабаровск
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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