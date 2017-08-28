В Хабаровске начали проверку инцидента с облитием зеленкой

В Индустриальном районе Хабаровска таксист облил зеленкой двух пассажирок

В Хабаровске полицейские заинтересовались опубликованным на Youtube роликом, в котором две женщины стоят с облитыми зеленкой лицами и одеждой. По предварительным данным, над ними издевательскую экзекуцию произвел таксист, услышавший, что женщины оказались без денег и им, таким образом, нечем было расплатиться с водителем.

Глава региональной пресс-службы МВД Кирилл Блинов пообещал, что правоохранители проверят, насколько правомерными были действия таксиста и по какой статье кодекса могут быть квалифицированы его действия.

Напомним, видеозапись была сделана неведомым мужчиной в, предположительно, Индустриальном районе Хабаровска. В кадре вмужчина наливает девушке в руки зеленку и вынуждает измазаться. Вторая девушка – блондинка – уже вся в зеленке.

Видео: youtube