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В Хабаровске начали проверку инцидента с облитием зеленкой

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В Индустриальном районе Хабаровска таксист облил зеленкой двух пассажирок

В Хабаровске полицейские заинтересовались опубликованным на Youtube роликом, в котором две женщины стоят с облитыми зеленкой лицами и одеждой. По предварительным данным, над ними издевательскую экзекуцию произвел таксист, услышавший, что женщины оказались без денег и им, таким образом, нечем было расплатиться с водителем. 

Глава региональной пресс-службы МВД Кирилл Блинов пообещал, что правоохранители проверят, насколько правомерными были действия таксиста и по какой статье кодекса могут быть квалифицированы его действия. 

Напомним, видеозапись была сделана неведомым мужчиной в, предположительно, Индустриальном районе Хабаровска. В кадре вмужчина наливает девушке в руки зеленку и вынуждает измазаться. Вторая девушка – блондинка – уже вся в зеленке. 

Видео: youtube

Теги: зеленка , индустриальный район , такси , хабаровск
Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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