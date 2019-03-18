В Хабаровске ищут подростков прокатившихся на крыше троллейбуса

В сети опубликовано видео опасных и противозаконных покатушек.

В сети было опубликовано видео с подростками на крыше троллейбуса в центре Хабаровска.

Видео снял автолюбитель из проезжающего мимо автомобиля. На опубликованных кадрах видео два подростка в центре города на Площади Ленина в Хабаровске едут на крыше троллейбуса. После того как видео попало в сеть, следственные органы назначили проверку по данному факту.

С целью установление всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю инициировано проведение доследственной проверки. СУ СК РФ по Хабаровскому краю

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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