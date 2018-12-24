В Хабаровске арестована мастер маникюра, вырывавшая ногти клиентам

В Хабаровске арестовали мастера маникюра, вырывавшего ногти клиентам. Об этом сообщает "Российская газета". Против женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.
49-летняя хабаровчанка проводила платные семинары по обучению методам реконструирования и восстановления ногтей.
При этом она не имела медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Оказывала медицинские услуги по удалению ногтей с окружающими тканями, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.
Подозреваемую удалось задержать в Московской области, затем ее привезли в Хабаровск, где она и занималась "преподаванием". У нее дома провели обыск и изъяли необходимые для следствия вещи. Сейчас устанавливается точное число пострадавших от ее действий.
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