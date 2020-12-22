В ХМАО продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Ханты-Мансийском автономном округе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет. Об этом рассказала глава Югры Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Чиновница уточнила, что введенные ограничения продлятся до 31 января 2021. Они касаются пожилых людей, беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями. Для данных категорий граждан режим введен еще с 8 августа текущего года.
В настоящее время получила целый ряд предложений... Они касаются того, чтобы продлить режим обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан до 31 января 2021 года
Наталья Комарова, глава ХМАО
Напомним, что в регионе до 10 января следующего года запрещены массовые новогодние и культурно-развлекательные мероприятия в закрытых помещениях.
Комарова оценила действующие ограничения по COVID-19 в ХМАО.
Видео: ВК / Наталья Комарова
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