В ХМАО нетрезвый мужчина бросил в полицейского сто тысяч рублей

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти.

Местный житель города Пыть-Яха, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе, оскорбил сотрудника охраны правопорядка и бросил в него 100 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба по УМВД по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, в полицию позвонила женщина и сообщила, что нетрезвый на вид мужчина пытается сесть за руль автомобиля. Сотрудник, по прибытии на место, попросил его пройти в патрульный автомобиль для профилактической беседы.

В ответ на это мужчина начал проявлять агрессию и материться на представителя органов правопорядка. Полицейский перечислил гражданину те законы, которые он нарушил, на что мужчина сел в свой автомобиль и бросил ему 100 тысяч рублей. Полицейский о происшествии сообщил в дежурную часть.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Также в настоящее время проводится проверка по факту попытки дачи взятки полицейскому.

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Видео:МВД России