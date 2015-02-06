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В ХМАО нетрезвый мужчина бросил в полицейского сто тысяч рублей

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В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти.

Местный житель города Пыть-Яха, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе, оскорбил сотрудника охраны правопорядка и бросил в него 100 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба по УМВД по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, в полицию позвонила женщина и сообщила, что нетрезвый на вид мужчина пытается сесть за руль автомобиля. Сотрудник, по прибытии на место, попросил его пройти в патрульный автомобиль для профилактической беседы. 

В ответ на это мужчина начал проявлять агрессию и материться на представителя органов правопорядка. Полицейский перечислил гражданину те законы, которые он нарушил, на что мужчина сел в свой автомобиль и бросил ему 100 тысяч рублей. Полицейский о происшествии сообщил в дежурную часть.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Также в настоящее время проводится проверка по факту попытки дачи взятки полицейскому.

Ранее в Якутске погиб второй ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме.

Видео:МВД России

Теги: дача взятки, оскорбление полицейского, пыть-яха, хмао
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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