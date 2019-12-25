В Якутске погиб второй ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме

Девочка скончалась в больнице.

В Якутске погиб ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета по региону. таким образом, трагедия унесла жизнь уже второго несовершеннолетнего. Вчера местные журналисты заявили о гибели двухлетнего малыша.

Сегодня в больнице скончалась годовалая девочка, эвакуированная с пожара. пресс-служба СК РФ по Якутии

Напомним, что возгорание зафиксировано днем 25 мая на территории одноэтажного частного дома в селе Хатассы города Якутска. Было известно об одном погибшем ребенке. Он скончался в машине скорой помощи. По предварительной информации, причиной воспламенения стала неправильная эксплуатация газовой печи.

На данный момент ведется процессуальная проверка по факту гибели малолетних детей. Следователи провели осмотр места пожара, а также изъяли предметы, имеющие отношения к причинам возгорания.

В результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей.

Фото: Piter.tv