В Якутске погиб второй ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме

В Якутске погиб ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета по региону. таким образом, трагедия унесла жизнь уже второго несовершеннолетнего. Вчера местные журналисты заявили о гибели двухлетнего малыша.
Сегодня в больнице скончалась годовалая девочка, эвакуированная с пожара.
пресс-служба СК РФ по Якутии
Напомним, что возгорание зафиксировано днем 25 мая на территории одноэтажного частного дома в селе Хатассы города Якутска. Было известно об одном погибшем ребенке. Он скончался в машине скорой помощи. По предварительной информации, причиной воспламенения стала неправильная эксплуатация газовой печи.
На данный момент ведется процессуальная проверка по факту гибели малолетних детей. Следователи провели осмотр места пожара, а также изъяли предметы, имеющие отношения к причинам возгорания.
В результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все