В Гусь-Хрустальном загорелся склад

Из здания эвакуировали 35 человек.

В Гусь-Хрустальном загорелось административно-складское помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 21 января на улице Орловской. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение. Площадь огня составила 1,5 тысячи квадратных метров. Позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

Из здания эвакуировали 35 человек. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В тушении огня участвовали 47 человек и 13 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии загорелся деревянный храм.

Видео: МЧС России