Память жертв трагедии страна почтит 11 октября.

В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми. Об этом говорится в официальном заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Жители страны почтят память жертв 11 октября. На данный момент известно о шести скончавшихся после трагедии.

Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и соболезнования родным и близким погибших. Вместе с ними вся Грузия переживает эту ужасную трагедию. Моим решением в память о погибших понедельник, 11 октября, объявлен днем ​​траура. заявление главы правительства Грузии

Ираклий Гарибашвили уточнил, что власти Грузии окажут помощь всем пострадавшим при обрушении жилого здания. Все ответственные лица за произошедшее будут нести ответственность.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Грузия