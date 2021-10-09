В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми. Об этом говорится в официальном заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Жители страны почтят память жертв 11 октября. На данный момент известно о шести скончавшихся после трагедии.
Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и соболезнования родным и близким погибших. Вместе с ними вся Грузия переживает эту ужасную трагедию. Моим решением в память о погибших понедельник, 11 октября, объявлен днем траура.
заявление главы правительства Грузии
Ираклий Гарибашвили уточнил, что власти Грузии окажут помощь всем пострадавшим при обрушении жилого здания. Все ответственные лица за произошедшее будут нести ответственность.
Фото и видео: Telegram / Sputnik Грузия
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