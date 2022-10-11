В Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку

В Грозном сотрудники МЧС РФ спасли провалившуюся в яму собаку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
На опубликованных кадрах показали собаку, угодившую в 10-метровую яму. Сообщается, что животное провело в ловушке более восьми часов. Его вой услышала местная жительница, которая вызвала спасателей.
Сотрудники МЧС достали собаку из ямы с помощью лестницы и веревки. О ней позаботятся волонтеры.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге собака продегустировала шаверму водителя, пока тот общался с правоохранителями.
Видео: Telegram / МЧС России
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