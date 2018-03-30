В Гродненском переулке женщина "не в себе" пыталась открыть чужие автомобили

Петербуржцам напомнили о важности закрывать автомобили.

В Центральном районе Петербурга местные жители заметили странную женщину. Она проверяла открыты ли припаркованные у дороги автомобили. Очевидцы предположили, что хулиганка находится "не в себе". Инцидент произошел в ночь на 3 октября у домов по Гродненскому переулку. Одному из свидетелей событий удалось заснять процесс поиска нужного транспорта на видео.

Петербуржцы сообщили, что подозрительная жительница города дергала не только за ручки дверей иномарок, но и проверяла не открыты ли багажник или окно. По мнению очевидца действия немолодой женщины могли нанести урон транспорту.

В комментариях в соцсетях люди пишут, что испугались бы, если бы ночью у своей машины увидели подобное зрелище. На снимках женщина сильно горбится и в темноте напоминает монстра, которым пугают в детстве.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ Неизданное

