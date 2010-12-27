Американские дипломаты съезжают не только с Фурштатской, но и из особняка с Гродненского

МИД России попросил покинуть дипломатов не только здание Генконсульства США, но и "американский дом".

Представитель МИД России Владимир Запевалов заявил, что кроме занимаемого дипломатами из Америки здания Генконсульства, иностранцам придется покинуть резиденцию по Гродненскому переулку.

Отметим, что неофициально особняк на Гродненском называют "американским домом". Делегаты заняли его гораздо раньше, чем здание Генконсульства на Фурштатской. Ранее дом принадлежал дворянским русским семьям, но в советское время перешел под управление детского дома. В 1972 году ключи были переданы генконсулу Америки Калверу Глейстину. С тех пор в помещении проходили торжественные приемы, деловые встречи дипломатов, а также концерты и кинопоказы.

Напомним, что сегодня Piter.tv публиковал эксклюзивное видео задержания петербуржца, который кинул в здание Генерального консульства на Фурштатской улице чашку с кофе.

Фото: Youtube/marmalik

