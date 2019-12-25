Экологические активисты объяснили, почему это плохая идея.

В Greenpeace предложили отказаться от биоразлагаемой упаковки. Соответствующую инициативу специалисты российского отделения направили руководству Минпромторга, Минприроды, Минсельхоза, Минэкономразвития и Единого экологического оператора РФ. Ранее чиновники выступили с идеей заменить пластиковые тары на биоразлагаемые варианты. Экоактивисты полагают, что такая альтернатива является ложной, так как не решат проблему мусора, а только усугубят ее.

В Greenpeace напомнили, что биоразлагаемая упаковка имеет существенные недостатки, поэтому лучшим вариантом будет использовать многоразовые тары. Также властей попросили создать стандарты внешнего вида упаковки. Они надеются, что в открытом доступе останется список материалов, от которых следует отказываться при изготовлении тары. При этом перечень якобы нуждается в дополнении.

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