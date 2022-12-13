В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей

Партия Коммунистов высказала претензии правительству Греции.

В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" (George W. Bush) в морской порт Пирей. Соответствующей информацией об этом поделились журналисты "РИА Новостей". В СМИ узнали о том, что мероприятие было организовано местными коммунистами. Активисты выступили против вовлечения европейского государства в американские и натовские планы. Напомним, что данный авианосец с сентября 2022 года находится в Средиземном море. В начале октября прошлого года "Джордж Буш" был в порту Суда на Крите. В Пирей он зашел только 3 февраля 2023 года. Митинг прошел под лозунгом "Американско-натовский авианосец нежелателен". Жители страны заметили, что данный боевой корабль из США уже два раза за последние три месяца швартуется в порту Греции.

Пирей, Салоники, Александруполис, Волос и Кавала — это пять портов, которые американцы планируют использовать как минимум до конца 2028 года для перевалки своих военных грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу, на границу с Россией. Никос Ампатиелос, секретарь центрального совета Коммунистической молодежи Греции

Активисты недовольны тем, что много лет правительство Греции соглашается на участие в военных планах Североатлантического альянса, предост авляя союзника в пользование критически важную инфраструктуру и вводя санкции против Москвы. Митингующие уверены, что в результате такой политики расплачиваться приходится народу.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости