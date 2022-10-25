В Госпитале для ветеранов войн открыли молельные комнаты для мусульман и буддистов

В молельных комнатах будут дежурить имам и лама.

В Госпитале для ветеранов войн открыли две молельные комнаты – для мусульман и для буддистов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В торжественной церемонии приняли участие настоятель Санкт-Петербургской Соборной мечети Равиль Панчеев и настоятель местной религиозной организации "Религиозное объединение буддистов Дацан Гунзэ-чой-нэй" Буда Бадмаев.

В молельных комнатах будут дежурить имам и лама. Они смогут организовать молитву и побеседовать с верующими.

Также на протяжении почти 15 лет на территории госпиталя работает храм святителя Алексия митрополита Московского.

Ранее в больнице Святого Георгия открыли 100 коек для приема инфекционных больных.

Фото: ВКонтакте/ Госпиталь для ветеранов войн