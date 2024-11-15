В Госпиталь для ветеранов войн передали 25 новых колясок

Часть из них останется в больнице, другая половина будет передана участникам боевых действий для личного использования.

Петербург продолжает помогать ветеранам боевых действий, которые возвращаются из зоны военных конфликтов. Сегодня в госпитале для ветеранов войны переданы 25 кресел-колясок. Эти кресла были куплены благотворительной организацией. Часть из них останется в больнице, другая половина будет передана участникам боевых действий для личного использования.

Кресла позволят им сохранять активность. Например, они могут спуститься вниз, чтобы сыграть в бильярд, посетить магазины на территории больницы или заняться процедурами самостоятельно.

Это не первый случай, когда благотворительная организация предоставляет инвалидные кресла для госпиталя. Такие пожертвования поступают и в другие больницы города, где лечатся участники боевых действий.

Видео: Telegram / Народный фронт | Санкт-Петербург