В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного техосмотра

Данная мера будет актуальна только для физлиц.

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила предложение по отмене обязательного прохождения техосмотра личных транспортных средств. Об это информирует пресс-служба кабинета министров РФ.

Накануне с данной инициативой выступила партия "Единая Россия". Сообщается, что проект будет доработан и внесен в Государственную Думу и рассмотрен ее новым составом.

По словам секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака, обязательный техосмотр должен быть сохранен только при смене владельца транспортного средства, а также если ему более четырех лет. Для прочих случаев процедуру ТО предложено сделать добровольной. Данные меры применимы только к физическим лицам.

Турчак напомнил, действующие правила техосмотра были приняли в 1994 году, они "уже морально устарели", а многие автовладельца воспринимают его как дополнительный налог.

Ранее мы сообщали, что в Москве могут установить новые камеры, которые позволят выявлять на дорогах мотоциклистов без шлемов и отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов.

Фото: Piter.tv

